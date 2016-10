Videobearbeitungssoftware Final Cut Pro X: Neue Version kommt

20. Okt 2016 10:15 Uhr - Redaktion

Apple wird in der kommenden Woche offenbar nicht nur neue Macs, sondern auch Verbesserungen für Final Cut Pro X vorstellen. Die professionelle Videobearbeitungssoftware hat seit längerer Zeit kein Update erhalten – die aktuelle Version 10.2.3 stammt vom Februar 2016. Neuesten Gerüchten zufolge steht Final Cut Pro X 10.3 in den Startlöchern.





Improved audio mixing, slightly flatter interface tweaks. iMovie update too w/ support for the new MacBook Pro function row. https://t.co/rzAB4a03WX — Mark Gurman (@markgurman) 19. Oktober 2016





Dies berichtet der in der Apple-Welt bestens vernetzte Bloomberg-Redakteur Mark Gurman. Demnach soll Final Cut Pro X 10.3 die OLED-Funktionsleiste des neuen MacBook Pro unterstützen und verbesserte Funktionen für das Audio-Mixing erhalten. Zudem seien Optimierungen an der Benutzeroberfläche geplant. Auch das Einsteiger-Videobearbeitungsprogramm iMovie soll ein Update mit Unterstützung für die OLED-Funktionsleiste des neuen MacBook Pro spendiert bekommen.

Die Ankündigung von Final Cut Pro X 10.3 wird wahrscheinlich am kommenden Donnerstag im Rahmen von Apples Produktpräsentation in Cupertino erfolgen. Am gleichen Tag beginnt ebenfalls in Cupertino die Final-Cut-Pro-X-Anwenderkonferenz "FCPX Creative Summit 2016". Für Apple wäre die kommende Woche also die ideale Gelegenheit, um größere Neuerungen für die Software zu präsentieren.