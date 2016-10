Strategiespiel Civilization VI: Mac-Version verspätet sich

21. Okt 2016 11:00 Uhr - sw

2K und Firaxis haben heute den Startschuss für Civilization VI gegeben. Der neueste Teil der beliebten Strategiespielreihe ist ab sofort auf Steam erhältlich – momentan allerdings nur für Windows, die Mac-Version verspätet sich etwas. Die für die Mac-Umsetzung zuständige Firma Aspyr Media arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an dem Spiel.









Einen Erscheinungstermin für die Mac-Fassung konnte Aspyr Media jedoch noch nicht nennen. Civilization VI benötigt leistungsstarke Hardware: das Spiel setzt mindestens einen Vierkernprozessor (Core i5, Core i7 oder Xeon), sechs GB Arbeitsspeicher, 15 GB Speicherplatz, einen AMD-, Intel- oder Nvidia-Grafikchip mit 1024 MB Arbeitsspeicher und OS X El Capitan voraus. Bei den Grafikchips lauten die Mindestanforderungen GeForce 650M, Iris Pro, Radeon HD 6790 oder besser.

Civilization VI für den Mac soll sowohl über Steam als auch über den Mac-App-Store angeboten werden. Auch ein plattformübergreifender Mehrspielermodus ist geplant, dieser wird jedoch voraussichtlich erst zum Jahreswechsel verfügbar sein und ausschließlich via Steam genutzt werden können.

Bei Civilization VI handelt es sich um eine Neuentwicklung mit schlaueren Computergegnern, einem überarbeiteten Tutorial-System und neuer Engine, die besonders für Mods geeignet sein soll. Die Funktionen der Civilization-V-Erweiterungen "Brave New World" und "Gods & Kings" sind standardmäßig in Civilization VI integriert. Das rundenbasierte Strategiespiel kostet 59,99 Euro in der Standard- und 79,99 in der Digital-Deluxe-Edition.









"Civilization VI wartet mit neuen Wegen auf, Ihre Welt zu erschließen: Städte breiten sich jetzt über die Karte aus, die aktive Erforschung von Technologien und Kultur macht neue Potenziale nutzbar und rivalisierende Anführer verfolgen ihren historischen Eigenschaften entsprechend eigene Agendas im Wettrennen der fünf Möglichkeiten, wie Sie in diesem Spiel den Sieg erringen können", versprechen der Entwickler Firaxis und der Publisher 2K.

Städte, die sich nun auf mehrere Felder ausbreiten, haben Distrikte aus wählbaren Bereichen, wie zum Beispiel Forschung, Handel und Religion. Auch für Wunder wird künftig ein eigenes Feld benötigt. Zu den weiteren Neuerungen gehören Unterstützungseinheiten für das Militär (beispielsweise Panzerabwehr für Infanterie), Zusammenschließen von Militäreinheiten ähnlichen Typs, ein verbessertes Technologiesystem und ein dynamisches Diplomatiesystem.