Tablet-Markt schrumpft dieses Jahr stärker als erwartet

21. Okt 2016 17:00 Uhr - Redaktion

Die Talfahrt des Tablet-Marktes verstärkt sich. Nach Einschätzung der Marktforschungsfirma IDC wird der weltweite Tablet-Absatz in diesem Jahr um 11,5 Prozent auf 183 Millionen Geräte sinken. Dies ist ein doppelt so starker Absatzrückgang wie ursprünglich von IDC prognostiziert. Nächstes Jahr sei keine Besserung in Sicht, sondern ein weiteres Minus bei den Verkaufszahlen zu erwarten. Erst 2018 werde sich der Tablet-Markt erholen, so IDC.









iPads: Verkaufszahlen gehen seit über zwei Jahren zurück.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Gründe für den schwächelnden Tablet-Markt sind vielfältig. Dazu gehören eine hohe Marktsättigung in vielen Regionen und eine länger als erwartete Nutzungsdauer bestehender Hardware. Zudem werden Tablets gleich von zwei anderen Produktkategorien verstärkt in die Zange genommen: von Smartphones mit großen Displays (den sogenannten Phablets) auf der einen und von ultrakompakten Notebooks von der anderen Seite.

Auch Apple bekommt die Tablet-Krise zu spüren. Die iPad-Verkaufszahlen gehen seit mehr als zwei Jahren zurück, das Unternehmen hat dagegen bislang kein Mittel gefunden. Auch das iPad Pro konnte den Abwärtstrend nicht stoppen. Neben den allgemeinen Marktgegebenheiten hat Apple zudem mit verstärkter Konkurrenz durch preisgünstige Tablets von asiatischen Herstellern zu kämpfen.