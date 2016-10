Apple-Event am Donnerstag: Insider rechnet nicht mit neuen iMacs

24. Okt 2016 15:00 Uhr - Redaktion

Bei Apples Produktpräsentation an diesem Donnerstag werden Mobilmacs im Mittelpunkt stehen – davon geht der gewöhnlich gut informierte Branchenkenner Ming-Chi Kuo von KGI Securities aus. Apple arbeite zwar auch an verbesserten iMacs sowie an einem 5K-Display mit integrierter Grafikkarte, doch diese Produkte würden voraussichtlich erst Anfang nächsten Jahres zur Auslieferung bereit sein, schreibt Kuo in einer Mitteilung an Investoren. Kuo erwartet für Donnerstag die Ankündigung einer neuen MacBook-Pro-Generation (13 Zoll und 15 Zoll) sowie eines neuen 13-Zoll-MacBooks.

Die nächste MacBook-Pro-Generation soll mit einer OLED-Funktionsleiste (oberhalb der Tastatur; blendet programmspezifische und kontextabhängige Befehle ein), dem Touch-ID-Fingerabdrucksensor (möglicherweise in den Einschaltknopf integriert) und der vom Zwölf-Zoll-MacBook bekannten Tastatur ausgestattet sein und von Intels Skylake-Prozessoren angetrieben werden. An den Displaygrößen soll sich gegenüber den aktuellen Modellen nichts ändern, allerdings rechnet mit Kuo mit einer verbesserten Darstellungsqualität.









Apple-Event am 27. Oktober: Ankündigung neuer Macs erwartet.

Bild: apple.com. Bild: apple.com.





Als weitere technische Merkmale erwartet der Analyst kombinierte USB-C-/Thunderbolt-3-Schnittstellen, SSD-Laufwerke mit bis zu zwei TB Speicherkapazität und einen USB-C-Netzteiladapter mit MagSafe-Funktionalität. Das neue 13-Zoll-MacBook soll das bestehende Zwölf-Zoll-Modell ergänzen. Ob Apple auf dem Event auch neue Mac-Pro- und Mac-mini-Baureihen vorstellen wird, dazu machte Kuo keine Angaben.

Kuo gehört zu den angesehensten Insidern der Branche. Er wartete in der Vergangenheit mehrfach mit zuverlässigen Informationen über künftige Apple-Produkte auf. Apples Produktpräsentation beginnt am Donnerstag um 10:00 Uhr Ortszeit (19:00 Uhr MESZ). Apple wird das Event als Livestream ins Internet übertragen.