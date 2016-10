Apple veröffentlicht macOS 10.12.1

24. Okt 2016 19:15 Uhr - Redaktion

Apple hat heute das erste Update für das neue Betriebssystem macOS Sierra zum Download bereitgestellt. Die Version 10.12.1 verbessert nach Herstellerangaben die Stabilität, Kompatibilität und Sicherheit des Macs. Auch der Web-Browser Safari hat ein Update erhalten.

macOS 10.12.1 verbessert das Zusammenspiel von Office 2016 mit dem Online-Speicherdienst iCloud und behebt eine Inkompatibilität zwischen Apple Mail und Exchange-Accounts, durch die keine neuen E-Mails in dem Programm angezeigt wurden. Das Betriebssystemupdate verbessert die Zuverlässigkeit des automatischen Entsperrens mit der Apple Watch und beseitigt ein Problem, durch das bei der Verwendung der universellen Zwischenablage eventuell der falsche Inhalt eingefügt wurde.









Bild: Apple.





Das Programm Fotos erstellt nun automatisch ein intelligentes Album für Bilder, die mit dem Portraitmodus (Tiefenschärfeneffekt) des iPhone 7 Plus aufgenommen wurden. Darüber hinaus wurden mehrere Sicherheitslücken in dem Betriebssystem geschlossen. Der Web-Browser Safari ist in der Version 10.0.1 enthalten, die mit Fehlerkorrekturen und Stabilitätsoptimierungen aufwartet und ebenfalls diverse Schwachstellen schließt. Darüber hinaus verbessert Safari 10.0.1 die Kompatibilität mit Web-Seiten.

Das Betriebssystemupdate hat einen Downloadumfang von etwa 600 MB und steht per Softwareaktualisierung (siehe Mac-App-Store) und via Web zum Download bereit. Vor der Installation sollte ein vollständiges Backup des Macs angelegt werden, zum Beispiel mit Time Machine oder Tools wie Carbon Copy Cloner. Nach der Installation ist ein Neustart erforderlich.