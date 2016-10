Satechi: USB-C-Dock mit HDMI-Ausgang jetzt im Handel erhältlich

24. Okt 2016 14:30 Uhr - sw

Im September kündigte der kalifornische Hardwarehersteller Satechi ein günstiges USB-C-Dock für das Zwölf-Zoll-MacBook und künftige Mac-Modelle mit der neuen Schnittstelle an. Inzwischen ist das Produkt im Fachhandel erhältlich, es wird beispielsweise bei Amazon (Partnerlink) für 44,99 Euro angeboten.









Neues USB-C-Dock mit zwei USB-A-Ports und HDMI-Ausgang.

Foto: Satechi. Foto: Satechi.





Das Dock ist in den vier MacBook-Farben (Silber, Spacegrau, Gold und Roségold) erhältlich und enthält ein fest integriertes USB-C-Anschlusskabel. Das aus Aluminium gefertigte Dock stellt zwei USB-A-Schnittstellen zum Anschluss herkömmlicher USB-Peripherie und einen USB-C-Port, mit dem das MacBook-Netzteil verbunden wird, zur Verfügung. Ebenfalls vorhanden ist ein HDMI-Ausgang zum Betrieb eines externen Bildschirms mit einer Auflösung von bis zu 4K.

Experten gehen davon aus, dass Apple die USB-C-Schnittstelle auch in andere Macs integrieren wird, beispielsweise in der nächsten MacBook-Pro-Generation, deren Ankündigung für diesen Donnerstag im Rahmen einer Produktpräsentation in Apples Unternehmenszentrale in Cupertino erwartet wird. Beim MacBook Pro wird Apple den Gerüchten zufolge auf kombinierte USB-C-/Thunderbolt-3-Ports setzen.