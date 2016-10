Bezahldienst Apple Pay startet in Japan

25. Okt 2016 11:00 Uhr - sw

Apples Bezahldienst ist ab sofort auch in Japan verfügbar. Die softwareseitige Unterstützung dafür stellen die am gestrigen Montag veröffentlichten Betriebssystemupdates iOS 10.1 und watchOS 3.1 bereit. In dem ostasiatischen Inselstaat nutzt Apple die dort weitverbreitete FeliCa-Technologie für Zahlungen in Ladengeschäften bzw. an Automaten via Apple Pay.

"In Japan verkaufte iPhone 7, iPhone 7 Plus und Apple Watch Series 2 werden die kontaktlose Technologie FeliCa Type-F NFC unterstützen, die täglich für mehr als 160 Millionen Transaktionen in ganz Japan verwendet wird", so der Hersteller. Auf älterer iOS-Hardware kann Apple Pay in Japan nur für Zahlungen via Web oder Apps genutzt werden.









Die Zahl der Länder, in denen Apple Pay genutzt werden kann, ist damit auf zwölf gestiegen. Apple Pay ist in Australien, China, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Russland, Schweiz, Singapur und den USA verfügbar. Für Deutschland und Österreich gibt es weiterhin keinen Starttermin.

Apple Pay ermöglicht das kontaktlose Bezahlen in Ladengeschäften mit iPhone und Apple Watch über die NFC-Technologie. Voraussetzung ist ein kompatibles Bezahlterminal. Außerdem kann mit Apple Pay im Internet eingekauft werden – sowohl über Apps als auch via Web mit Safari 10. Dies funktioniert auch mit iPads und Macs. Die Beträge werden vom Kreditkartenkonto des Anwenders abgebucht.