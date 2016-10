Video: Rückblick auf die Apple-Website von 1996 bis 2016

25. Okt 2016 16:30 Uhr - Redaktion

Im Jahr 1996 ging apple.com an den Start. In den darauffolgenden zwei Jahrzehnten prägte eine Vielzahl an Produkten das Gesicht von Apples Website, die in dieser Zeit mehrfach komplett umgestaltet wurde. Ein neues Video ermöglicht nun einen Blick auf die Evolution von apple.com.









Der rund vierminütige Film deckt den Zeitraum von 1996 bis 2016 ab. Er zeigt, welche Produkte auf der Internetpräsenz des kalifornischen Computerpioniers in den einzelnen Jahren prominent hervorgehoben wurden - angefangen von Mac OS 8, iMac und Power Mac G4 über iPod, OS X und iPhone bis hin zu den heutigen, aktuellen Produkten.