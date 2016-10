Paragon Festplatten-Manager: Jetzt auf Deutsch und fit für macOS Sierra

27. Okt 2016 11:30 Uhr - Redaktion

Im Sommer veröffentlichte der in Freiburg ansässige Softwarehersteller Paragon eine Mac-Version seines Festplatten-Managers. Nun hat das Unternehmen dem Programm ein Update spendiert. Wichtigste Neuerungen: eine deutschsprachige Benutzeroberfläche und Anpassungen an das Betriebssystem macOS Sierra.

Der Festplatten-Manager bietet Funktionen für Datensicherung, Systemwiederherstellung, Partitionierung und Boot-Camp-Management. Zuvor war die Anwendung nur für Windows verfügbar. Der Festplatten-Manager kostet 39,95 Euro und läuft ab OS X Mavericks. Eine Demoversion steht zum Download (17 MB, mehrsprachig) bereit, das deutsche Handbuch liegt als PDF-Dokument vor.









Mit dem Festplatten-Manager können beispielsweise 1:1-Kopien (sektorbasierte Vollsicherungen) von Bootlaufwerken im laufenden Betrieb angelegt, Dateisysteme konvertiert (beispielsweise von NTFS nach HFS+ und umgekehrt) sowie Partitionen vergrößert, verkleinert oder verschoben werden. Daneben unterstützt der Hard Disk Manager die Erzeugung inkrementeller Backups, die Migration von Boot-Camp-Laufwerken auf andere Macs, das Vergrößern und Verkleinern von Boot-Camp-Partitionen sowie die Sicherung und Wiederherstellung von FileVault-2- und Fusion-Drive-Laufwerken.

Außerdem kann der Hard Disk Manager Windows-Bootprobleme unter Boot Camp beheben, Mac-Installationen in einem VDMK-Container zur Verwendung als Gastsystem in VMware Fusion sichern und einen bootfähigen USB-Stick zur Systemwiederherstellung erzeugen. Für Änderungen an Partitionen unter OS X El Capitan und macOS Sierra wird ebenfalls ein bootfähiger USB-Stick erstellt, da dazu die Sicherheitsfunktion System Integrity Protection (SIP) deaktiviert werden muss.