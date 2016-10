Details zur neuen MacBook-Pro-Generation

28. Okt 2016 15:30 Uhr - Redaktion

Die runderneuerte MacBook-Pro-Generation von Apple ist derzeit das Top-Thema unter Anwendern. Sie bietet mit Touch Bar und Touch ID zwei neue Hardwarefeatures, liefert eine höhere Prozessor- und Grafikleistung, ist dünner und leichter sowie mit modernen Schnittstellen und verbesserten Displays ausgestattet. MacGadget hat weitere Einzelheiten zur 2016er MacBook-Pro-Produktreihe zusammengetragen.

Grafikchips beim 13,3-Zoll-MacBook-Pro. In den 13,3-Zoll-Konfigurationen kommen die Intel-Grafikchips Iris Graphics 540 und Iris Graphics 550 zum Einsatz. Diese sind laut Apple bis zu doppelt so schnell als der Iris Graphics 6100 der Vorgängermodelle. Intel hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte bei seinen Grafikprozessoren erzielt. Iris Graphics 540 und Iris Graphics 550 können in puncto Leistung problemlos mit Einsteiger-Grafikkarten von AMD und Nvidia mithalten.

Grafikchips beim 15,4-Zoll-MacBook-Pro. Die Radeon-Pro-Grafikprozessoren basieren auf der Polaris-Architektur von AMD und liefern eine um bis zu 130 Prozent höhere Grafikleistung als die AMD-GPUs der Vorgängergeneration. Die Radeon Pro 450 bietet nach Herstellerangaben eine Rechenleistung von einem Teraflop (zehn Compute-Units, 640 Stream-Prozessoren). Bei der Radeon Pro 455 sind es 1,3 Teraflops (zwölf Compute-Units, 768 Stream-Prozessoren), während die Radeon Pro 460 auf 1,86 Teraflops kommt (16 Compute-Units, 1024 Stream-Prozessoren).









Ersatz für MagSafe. Der magnetische Netzteilanschluss fehlt bei den neuen MacBook-Pro-Modellen. Abhilfe schafft BreakSafe Magnetic (Amazon-Partnerlink) von Griffin Technology, ein magnetischer USB-C-Ladestecker für das Zwölf-Zoll-MacBook und das neue MacBook Pro. Die Lösung besteht aus zwei Komponenten: einem Adapter für USB-C, der 1,3 Zentimeter lang ist und über eine magnetische Haltevorrichtung verfügt. An dieser wird das mitgelieferte Ladekabel (Länge: 1,8 Meter) mit Magnetanschluss angesteckt. Wird stärker am Ladekabel gezogen, löst es sich automatisch vom MacBook (Pro). Preis: knapp 44 Euro.

Berührungsempfindliche Displayleiste. Die Touch Bar wird die Art und Weise, wie man mit dem Mac arbeitet, nachhaltig verändern und bereichern. Viele Apple-Programme unterstützen sie bereits (ein entsprechendes Update für Logic Pro X kommt noch), Dritthersteller können ihre Software an die Touch Bar anpassen. Eine Hardware-ESC-Taste gibt es nicht mehr, sie wird – wenn nötig – auf der Touch Bar eingeblendet. Alternativ lässt sich die ESC-Funktionalität einem Tastenkürzel zuweisen. Die Funktionen der alten F-Tasten lassen sich übrigens auf der Touch Bar einblenden, wenn die FN-Taste gedrückt wird.









Netzwerkanschluss Ethernet. Einen Gigabit-Ethernet-Port sucht man beim neuen MacBook Pro vergeblich. Die Lösung sind auch hier Adapter, beispielsweise ein USB-C-auf-Gigabit-Ethernet-Adapter (Amazon-Partnerlink) von Leicke für 14,99 Euro oder ein USB-Hub von Aukey (Amazon-Partnerlink) mit drei USB-A-Schnittstellen und Gigabit-Ethernet-Port für 16,99 Euro.

Touch-ID-Fingerabdruckscanner. Touch ID hält nun auch am Mac Einzug. Der Fingerabdruckscanner kann zum Anmelden im System sowie für Zahlungen mittels Apple Pay genutzt werden (traditionelles Login via Passworteingabe wird weiterhin unterstützt). Auch der schnelle Benutzerwechsel ist möglich – Finger auflegen und schon wechselt macOS Sierra zum anderen Account. Entwickler können Touch ID in ihre Anwendungen integrieren, beispielsweise für den Zugriff auf verschlüsselte Datenbanken oder zum Signieren von Dokumenten.

Anschluss bestehender Thunderbolt-Peripherie. Wer Zubehörgeräte mit Thunderbolt-1/2-Schnittstelle am neuen MacBook Pro betreiben will, benötigt einen Adapter. Apple hat einen solchen im Angebot, der mit 59 Euro allerdings nicht gerade günstig ist. Andere Hersteller dürften demnächst aber ähnliche Adapter zu wahrscheinlich niedrigeren Preisen anbieten.

Günstige Multifunktionsadapter. Ebenfalls eine gute Wahl für das neue MacBook Pro ist der "USB-C Multiport 4k HDMI Adapter" (Amazon-Partnerlink) von Leicke. Er kostet 28,99 Euro und stellt einen HDMI-Ausgang (unterstützt 4K-Bildschirme), einen USB-C-Port und eine USB-A-Schnittstelle bereit. Eine weitere günstige Option ist ein USB-C-Dock von Satechi (Amazon-Partnerlink) für 44,99 Euro – es bietet zwei USB-A-Ports, eine USB-C-Schnittstelle sowie einen SD- und einen microSD-Speicherkartenslot.