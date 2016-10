Ticker: Updates für VMware Fusion und Herald; Rabatt auf HP-Multifunktionsdrucker

28. Okt 2016 18:15 Uhr - Redaktion

Update für VMware Fusion - die Version 8.5.1 der Virtualisierungssoftware verbessert die Stabilität und behebt einige Fehler im Zusammenhang mit macOS Sierra. +++ Rabatt auf HP-Multifunktionsdrucker - Amazon bietet den Envy 4520 (Drucken, Scannen, Kopieren) mit Tintenstrahltechnik, USB, WLAN, Touchscreen und automatischem Duplex-Druck derzeit für 53,99 statt 89,90 Euro an (Partnerlink). Das Gerät läuft ab OS X Mavericks und bietet iOS-Anbindung via AirPrint. +++ Apple-Mail-Plugin Herald an macOS 10.12.1 angepasst - die neue Version der kostenlosen Erweiterung, die über neue E-Mails per Vorschaufenster informiert, unterstützt den Betrieb unter dem aktuellen Betriebssystem.