Discounter Penny verkauft vergünstigtes Apple-Music-Jahresabo

31. Okt 2016 12:00 Uhr - sw

Seit September verkauft Apple über seine Ladengeschäfte ein vergünstigtes Jahresabonnement für den Musikstreaming-Dienst Apple Music zum Preis von 99 Euro in Form einer Guthabenkarte. Die Ersparnis gegenüber der monatlichen Abrechnung (9,99 Euro) beträgt dabei rund 20 Euro. Nun können die Apple-Music-Guthabenkarten auch beim Discounter Penny erworben werden.









Penny: Vergünstigtes Apple-Music-Jahresabo für 99 Euro.

Bild: Penny. Bild: Penny.





Wie in Apple-Läden werden auch in Penny-Filialen 29,97 Euro für ein Drei-Monats-Abo und 99 Euro für ein Zwölf-Monats-Abo fällig. Die Apple-Music-Guthabenkarten lassen sich sowohl dem eigenen iTunes-Store-Account zuordnen als auch verschenken. Penny bietet die Apple-Music-Guthabenkarten nur in den deutschen Niederlassungen an.

Alternativ ist seit September der Kauf von Apple-Music-Mitgliedschaften beim Online-Bezahldienst PayPal möglich. Dort werden ebenfalls 29,97 Euro für drei Monate und 99 Euro für ein Jahr fällig. Telekom-Mobilfunkkunden können Apple Music seit kurzem sechs Monate lang gratis hören (MacGadget berichtete). Anschließend ist die Abrechnung des Musikstreaming-Angebots direkt über die Telekom-Rechnung möglich.