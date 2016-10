31. Okt 2016 17:00 Uhr - sw

In Deutschland gibt es momentan keine Rabatte auf iTunes-Store-Guthabenkarten, in der Schweiz und in Österreich lassen sich dagegen einige Franken bzw. Euro sparen. In allen Filialen des Schweizer Mediendiscounters ex libris gibt es bis zum 12. November 15 Prozent Rabatt beim Kauf von iTunes-Store-Guthabenkarten im Wert von 50 und 100 Franken.









Rabatte auf iTunes-Store-Karten in Österreich und der Schweiz.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Bei Lidl Österreich läuft ebenfalls eine Sonderaktion für iTunes-Karten. In den dortigen Lidl-Filialen werden bis zum 05. November 15-Euro- und 25-Euro-iTunes-Karten mit zehn Prozent Nachlass verkauft. Die 50-Euro-Karte für den iTunes-Store gibt es um 15 Prozent günstiger. Wichtiger Hinweis: zum Einlösen der Guthabenkarten ist ein iTunes-Account in dem jeweiligen Land erforderlich.

Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für OS X, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden. Die Guthabencodes können unter OS X und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.