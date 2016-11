Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Produktivitätstool Dropzone und Pages-Vorlagen

02. Nov 2016 13:00 Uhr - sw

Im Mac-App-Store wird vorübergehend ein Vorlagenpaket für die Apple-Textverarbeitung Pages mit einem hohen Rabatt angeboten. Das "Stationery Set for Pages" (Partnerlink) von Jumsoft ist für 1,99 statt 19,99 Euro zu haben und besteht aus rund 300 Vorlagen. Die Vorlagen sind in den Papierformaten DIN A4 und US Letter enthalten und lassen sich beliebig anpassen. Das "Stationery Set for Pages" setzt mindestens OS X El Capitan und Pages 5.0 voraus. Auch das Produktivitätstool Dropzone gibt es günstiger.









Screenshot von Dropzone.

Bild: Aptonic. Bild: Aptonic.





Dropzone (Mac-App-Store-Partnerlink) ermöglicht das Starten von Aktionen durch Drag & Drop von Dateien auf ein frei konfigurierbares Menü, zum Beispiel für Datei-Uploads oder Druckaufträge. Für wenige Tage wird das ab OS X Mavericks lauffähige Dropzone für 1,99 statt 9,99 Euro angeboten. Eine Demoversion steht zum Download (22 MB, mehrsprachig) bereit.

"Dropzone ermöglicht es Ihnen, schneller und leichter Dateien zu kopieren und zu verschieben, Anwendungen zu öffnen und Dateien mit vielen verschiedenen Dienstleistungen zu teilen. Die 'Drop Bar' ist eine brandneue Funktion in Dropzone 3, mit der Sie ganz leicht Dateien, die Sie später benötigen, ablegen können. Legen Sie die Dateien einfach auf dem Ziel ab und sie bleiben dort, bis Sie bereit sind, diese wieder zu benutzen. Sie können sogar Gruppen von Dateien in Stapel anordnen und diese in einer Dropzoneaktion oder in einer anderen App ablegen", erläutert der Hersteller Aptonic.