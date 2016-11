Kostenfreie Videobearbeitungssoftware für den Mac: Shotcut

03. Nov 2016 12:00 Uhr - sw

Shotcut zählt zu den Perlen der Open-Source-Gemeinde. Es handelt sich dabei um eine leistungsstarke Videobearbeitungssoftware, die von einer großen Zahl an Unterstützern beständig weiterentwickelt wird. In den letzten Wochen haben die Entwickler dem kostenlosen Programm mehrere Neuerungen spendiert, darunter ein Linsenkorrekturfilter, verbesserte Unterstützung für Retina-Bildschirme, ein Filter für LUT (3D) und Unterstützung für den portablen Betrieb.

Dadurch kann die komplette Shotcut-Installation auf einen USB-Stick kopiert und von dort aus an beliebigen Computern betrieben werden. Außerdem haben die Entwickler mit den letzten Updates Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen sowie Fehlerkorrekturen vorgenommen. Shotcut liegt ab sofort in der Version 16.11 (64 MB, mehrsprachig) vor und läuft ab OS X Mountain Lion. Die Software liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor. Das Programm bietet dank FFmpeg-Integration Unterstützung für eine Vielzahl an Audio- und Videoformaten.









Zum Funktionsumfang von Shotcut gehören unter anderem Schnittfunktionen, eine Zeitleiste, zahlreiche Audio- und Video-Filter (wie zum Beispiel Farbkorrektur, Fading, Weißabgleich, Sepia, Scharfzeichnen, Vignettierung, Normalisieren, Balance), ein Pegelmesser, Unterstützung für Audio- und Videoaufnahme (inklusive Screen-Recording-Funktion), verschiedene Encodingoptionen, Chroma-Keying, EDL-Export, Unterstützung für 4K-Auflösung, Drei-Punkt-Bearbeitung, ein Deinterlacer und (experimentelle) GPU-beschleunigte Bildverarbeitung.

Wichtiger Hinweis zur Installation: da Shotcut nicht für die OS-X-Sicherheitsfunktion Gatekeeper signiert ist, muss das Programmpaket im Finder erstmalig über den Kontextmenübefehl "Öffnen" gestartet werden, sofern in den Systemeinstellungen unter "Sicherheit" die Option "Apps-Download erlauben von: Keine Einschränkungen" nicht aktiviert ist.