Remote-Desktop-Software TeamViewer: Version 12 mit verbesserter Leistung im Betatest

Die in Göppingen beheimatete Firma TeamViewer hat ihre gleichnamige Remote-Desktop-Software in der Version 12 angekündigt. Zu den Neuerungen in TeamViewer 12 gehören umfassende Leistungsoptimierungen, Unterstützung für Tabs unter macOS Sierra, eine vereinfachte Benutzeroberfläche, Anbindung an den Online-Speicherdienst OneDrive und Verbesserungen für Administratoren.

"So können Administratoren zum Beispiel mit einem Mausklick TeamViewer auf tausenden Rechnern gleichzeitig installieren oder alle eingehenden Verbindungen in der Managementkonsole einfach identifizieren und überprüfen. Insgesamt stehen den Anwendern mehr als 15 neue Funktionen zur Verfügung.









Zudem haben die Entwickler von TeamViewer die Leistungsstärke der Anwendung deutlich gesteigert. Gegenüber der Vorgängerversion lassen sich beispielsweise Dateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 MB/s und damit zwanzigmal schneller übertragen. Zudem wartet TeamViewer 12 mit einem deutlichen Plus bei der Frame Rate auf. Das erlaubt nahtloses Arbeiten auch bei Anwendungen mit Bedarf an hohen Bildraten wie etwa dem Editieren von Videos", teilte das Unternehmen mit.

TeamViewer 12 liegt als Betaversion (34 MB, mehrsprachig) vor und läuft ab OS X Lion. Die Finalversion soll in einigen Wochen erscheinen. TeamViewer ist für den privaten Einsatz kostenlos. Lizenzen für den gewerblichen Einsatz sind zu Preisen ab 579 Euro zuzüglich Umsatzsteuer erhältlich. Die Software ermöglicht den Zugriff auf entfernte Mac-, Linux- und Windows-Computer – auch via iPhone und iPad. Außerdem bietet TeamViewer Funktionen für Online-Meetings und -Präsentationen.