iTunes-Update-Chaos: Apple verteilt dritte Version binnen kurzer Zeit

03. Nov 2016 11:30 Uhr - Redaktion

Apple hat in der Nacht zum Donnerstag eine neue iTunes-Version veröffentlicht. Es handelt sich dabei bereits um das dritte Update für die Mediaplayer-Software innerhalb von wenigen Tagen. Den Anfang machte Ende letzter Woche iTunes 12.5.2, gefolgt von iTunes 12.5.3.16 am Allerheiligen-Feiertag. Inzwischen steht iTunes 12.5.3.17 zum Download bereit. Ärgerlich: Apple macht keinerlei Angaben zu den Änderungen in den letzten beiden Builds. Die Versionshistorie ist mit der von iTunes 12.5.2 identisch.









iTunes: Drei Updates binnen weniger Tage sorgen für Verwirrung.

Bild: Apple.





Nach Herstellerangaben bietet iTunes 12.5.2 Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen und ergänzt Unterstützung für die Touch Bar der neuen MacBook-Pro-Generation. Außerdem wurde ein Problem behoben, durch das Alben nicht in der erwarteten Reihenfolge abgespielt wurden, sowie ein Problem, durch das Liedtexte beim Internet-Radiosender Beats 1 nicht richtig angezeigt wurden. Exakt die gleichen Änderungen führt Apple auch für die Versionen 12.5.3.16 und 12.5.3.17 auf.

Somit bleibt unklar, aus welchen Gründen die Veröffentlichung der letzten beiden iTunes-Versionen erforderlich war und welche Veränderungen vorgenommen wurden. iTunes 12.5.3.17 läuft ab OS X Mavericks und steht über die Softwareaktualisierung im Mac-App-Store kostenlos zum Download bereit (Umfang: rund 120 MB). Das Programm kann auch via Web heruntergeladen werden und steht zudem in einer Windows-Version zur Verfügung.