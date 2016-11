Apple aktiviert Single-Sign-On für iPhone, iPad und Apple TV

04. Nov 2016 11:30 Uhr - Redaktion

Im Juni kündigte Apple auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2016 in San Francisco die Funktion Single-Sign-On an. Mit Single-Sign-On können sich Anwender durch eine einfache, einmalige Anmeldung bei allen abonnierten Pay-TV-Anbietern gleichzeitig authentifizieren. Nun hat Apple die Funktion freigeschaltet.









iOS 10.2 führt Unterstützung für Single-Sign-On für Pay-TV-Apps ein.

Nutzer der Betaversionen von iOS 10.2 und tvOS 10.1 können Single-Sign-On ab sofort testen. Vorerst wird Single-Sign-On jedoch nur in den USA von einigen wenigen Pay-TV-Diensten, darunter Sling TV, Dish und Hotwire, unterstützt. Es ist aber davon auszugehen, dass in den kommenden Monaten weitere Anbieter von kostenpflichtigen Inhalten die Single-Sign-On-Funktionalität in ihre Apps implementieren werden.

"Sobald ein Nutzer bei einer Netzwerk-App angemeldet ist, wird jede andere App von beteiligten Pay-TV-Anbietern auf Apple TV den Nutzer automatisch in alle anderen unterstützten Apps einloggen, die eine Authentifizierung erfordern. Während des Single Sign-on-Prozesses können Kunden eine Seite aller authentifizierten Apps ansehen, die ein Pay-TV-Provider bietet, um noch einfacher ihre Lieblings-Videokanäle zu entdecken, herunterzuladen und zu genießen. Jede Netzwerk-TV-App kann die Vorteile dieser Technologie nutzen, um Single Sign-on zu ermöglichen und den Prozess für Zuschauer einfacher zu gestalten", beschreibt der Mac- und iPhone-Hersteller die Funktion.