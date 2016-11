LaCie: Thunderbolt-3-SSD liefert bis zu 2800 MB pro Sekunde

04. Nov 2016 13:00 Uhr - sw

Der Markt für Thunderbolt-3-Hardware kommt langsam in Schwung: die Seagate-Tochterfirma LaCie hat ein für den High-End-Bereich konzipiertes Speichersystem mit SSD-Laufwerken angekündigt. Bolt3 soll eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 2800 MB pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von maximal 2200 MB pro Sekunde erreichen.

Die Speicherlösung ist mit zwei SSD-Laufwerken (M.2; via PCI-Express) mit einer Kapazität von insgesamt 2000 GB ausgestattet. Die Anbindung an den Mac erfolgt über die Thunderbolt-3-Schnittstelle. Bolt3 eignet sich für höchste Ansprüche an Schreib- und Lesegeschwindigkeiten bei der professionellen Musik- und Videoproduktion.









Bolt3: High-End-SSD-Laufwerk mit zwei TB Kapazität.

Foto: LaCie. Foto: LaCie.





"Die Bolt3 liefert Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s und spart damit wertvolle Zeit bei Post Production-Prozessen – etwa beim Verarbeiten von RAW-Material aus RED- oder Blackmagic-Filmkameras oder beim Transkodieren von 4/5/6K-Material mittels Adobe Premiere Pro oder DaVinci Resolve.

Der Präsentationsständer bietet dem Produkt dank starker Neodym-Magneten einen sicheren Sitz – und lässt sich zum Transportieren auch ganz einfach lösen. Ein magnetisches Kabelschloss verdeckt Schnittstelle und Netzteilanschlüsse, lässt sich jedoch problemlos öffnen", erläutert LaCie.

Eine zweite Thunderbolt-3-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss weiterer Thunderbolt-Peripherie, darunter Bildschirme mit 4K- oder 5K-Auflösung, sowie von USB-C-Hardware. Ein Netzteil und ein Thunderbolt-3-Kabel gehören zum Lieferumfang. Bolt3 ist bei LaCie-Vertriebspartnern zum Preis von 2249 Euro erhältlich. Das Speichersystem ist außerdem in der Lage, den Akku der neuen MacBook-Pro-Modelle aufzuladen (maximal 20 Watt).