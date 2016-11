MagSafe für das neue MacBook Pro: Snapnator sucht Unterstützer

04. Nov 2016 11:00 Uhr - sw

Das Fehlen des magnetischen MagSafe-Anschlusses gehört zu den am häufigsten genannten Kritikpunkten an der neuen MacBook-Pro-Generation. Das System hat sich bei älteren Mobilmacs bewährt: bei stärkerem Ziehen am Ladekabel wird die Verbindung zum MacBook gelöst – die Gefahr, dass das Notebook herunterfällt und beschädigt wird, wird so gebannt. Snapnator will eine MagSafe-ähnliche Funktionalität am neuen MacBook Pro bereitstellen.

Die Entwickler von Snapnator suchen mittels einer Crowdfunding-Kampagne nach Unterstützern für ihr Produkt, das 29 US-Dollar kosten (inklusive weltweitem Versand) und bereits ab Januar 2017 ausgeliefert werden soll. Die Lösung besteht aus zwei Komponenten: einem magnetischen Adapter für USB-C, der 4,8 Millimeter lang ist, und einem magnetischen Verbindungsstück mit 21 Millimetern Länge, an den das USB-C-Ladekabel angeschlossen wird. Beide Teile werden aus Aluminium gefertigt.









Ein ähnliches Produkt namens BreakSafe Magnetic (Amazon-Partnerlink) hat der Zubehörhersteller Griffin Technology bereits seit Frühjahr im Angebot. Es hat gegenüber Snapnator jedoch den Nachteil, dass es nur für maximal 60 Watt ausgelegt ist und das neue 15,4-Zoll-MacBook-Pro mit seinem 87-Watt-Netzteil nicht unterstützt. Snapnator unterstützt hingegen neben dem Zwölf-Zoll-MacBook der Baureihen 2015 und 2016 sämtliche Modelle der aktuellen MacBook-Pro-Generation.

Wer sich bei Kickstarter mit 30 US-Dollar an dem Projekt beteiligt, erhält neben Snapnator auch einen USB-C-auf-USB-A-Adapter. Für 34 US-Dollar gibt es einen USB-C-Hub mit SD- und TF-Speicherkartenslot, USB-A-Port und micro-USB-Schnittstelle dazu.