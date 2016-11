Gerücht: iPhone 7 und iPhone 7 Plus bald auch in Weiß?

07. Nov 2016 15:30 Uhr - Redaktion

Apple plant neuesten Gerüchten zufolge angeblich die Einführung einer weiteren Farboption für die aktuelle iPhone-Generation. Wie die Web-Site Macotakara unter Berufung auf Quellen aus der asiatischen Zuliefererindustrie schreibt, sollen iPhone 7 und iPhone 7 Plus künftig auch in Weiß ("Jet White") angeboten werden.









iPhone 7 (Plus) bald auch in Weiß erhältlich?

Bild: Apple. Bild: Apple.





Derzeit sind Apples neue Smartphones in den Farben Silber, Gold, Roségold, Schwarz und Diamantschwarz erhältlich. Ein weißes Smartphone hatte der kalifornische Computerpionier seit mehreren Jahren nicht im Angebot. Eine weitere Farbvariante könnte den zuletzt schwächelnden iPhone-Absatz zumindest marginal ankurbeln.

Macotakara gilt als gut vernetzt in der Zuliefererindustrie und wartete in der Vergangenheit mehrfach mit korrekten Informationen zu künftigen Apple-Produkten auf, zuletzt bei iPhone 7 und iPhone 7 Plus. Zum Zeitpunkt der Einführung weißer iPhone-Modelle äußerte sich die Publikation nicht.