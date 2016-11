Ticker: Gratis-WLAN in allen ICE-Zügen ab 2017; DJ-Software MegaSeg an macOS Sierra angepasst

07. Nov 2016 18:30 Uhr - Redaktion

Gratis-WLAN in allen ICE-Zügen ab 2017 - ab dem neuen Jahr wird es auch in der zweiten Klasse von ICE-Zügen kostenfreien WLAN-Zugang ins Internet geben. Zudem sei die WLAN-Qualität verbessert worden, sagte Bahnchef Grube. Ab dem Erreichen eines bestimmten Datenvolumen wird jedoch die Geschwindigkeit gedrosselt. +++ DJ-Software MegaSeg an macOS Sierra angepasst - die Version 6.0 führt Unterstützung für das neue Betriebssystem ein und bietet eine überarbeitete Oberfläche inklusive Retina-Support sowie über 30 neue Features. +++ Rabatt auf MacBook-Tasche - Inateck bietet die für 13-Zoll-Notebooks ausgelegte, aus Filz gefertigte Tasche (innen Flanell) derzeit für 16,99 statt 36,99 Euro bei Amazon an (Partnerlink).