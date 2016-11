Apple veröffentlicht neue Betaversionen von iOS, tvOS und watchOS

08. Nov 2016 11:15 Uhr - Redaktion

Apple hat das in der Entwicklung befindliche iOS 10.2 in einer zweiten Betaversion an Entwickler verteilt. Wichtigste Neuerung: eine SOS-Funktion, die nach fünfmaligem Drücken des Einschaltknopfes automatisch den Notruf wählt. Auch die im Oktober von Apple angekündigte TV-App ist nun enthalten. Sie zeigt verfügbare Filme und Sendungen aus verschiedenen Apps an einem zentralen Ort an. Die TV-App lässt sich vorerst nur in den USA nutzen.









Das iOS 10.2 bietet mehrere Verbesserungen - Finalversion für Jahreswechsel erwartet.

Bild: Apple. Bild: Apple.





In der Musik-App werden die Buttons für Zufallswiedergabe und Wiederholen nun prominenter angezeigt. Darüber hinaus wartet das iOS 10.2 mit Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen, Behebung von Sicherheitslücken und diversen Fehlerkorrekturen auf. Bereits mit der ersten Vorabfassung sind zahlreiche Neuerungen hinzugekommen, darunter die Rückkehr der Sterne-Bewertungen in der Musik-App, Speichern von Einstellungen in der Kamera-App und optionales Abschalten der Sprachsteuerung im Home-Button.

Die zweite Betaversion von iOS 10.2 wird in Kürze auch Mitgliedern des Betatestprogramms zur Verfügung stehen. Die Fertigstellung des Betriebssystemupdates wird für Dezember oder Januar erwartet. Auch das tvOS 10.1 und das watchOS 3.1.1 liegen in neuen Test-Builds vor – diese Updates bieten ebenfalls Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen.