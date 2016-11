Kostenloses Tool streamt Videos vom Mac an Smart-TVs

08. Nov 2016 16:45 Uhr - sw

Der Entwickler Florian Bethke bietet mit iStream ein Tool an, das das WLAN-Streaming von Medieninhalten (Videos, Lieder, Bilder) vom Mac auf ein UPnP-fähiges Gerät wie beispielsweise Smart-TVs, Set-top-Boxen oder Audioanlagen ermöglicht.









Screenshot von iStream.

Bild: Florian Bethke. Bild: Florian Bethke.





Eine Konfiguration ist dazu nicht erforderlich, die Inhalte werden einfach per Drag & Drop in das iStream-Fenster gezogen. Anschließend beginnt das Streaming. Das Programm entdeckt laut Behtke automatisch UPnP-kompatible Geräte im Netzwerk und unterstützt eine Vielzahl an Formaten.

iStream (2,4 MB) liegt auf Englisch vor, setzt OS X 10.7 oder neuer voraus und ist kostenlos.