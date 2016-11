Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Pages- und iWork-Vorlagen

08. Nov 2016 10:30 Uhr - Redaktion

Im Mac-App-Store wird kurzzeitig ein Vorlagenpaket für die Apple-Bürosoftware iWork mit einem hohen Rabatt angeboten. "Set for iWork" (Mac-App-Store-Partnerlink) kostet 0,99 statt 29,99 Euro und besteht aus knapp 1500 Vorlagen.









"Set for iWork" enthält knapp 1500 Vorlagen für iWork sowie rund 1600 Grafiken.

Bild: Alungu UAB.





Enthalten sind über 1250 Vorlagen für die Textverarbeitung Pages, 125 Vorlagen für die Tabellenkalkulation Numbers und 90 Vorlagen für das Präsentationsprogramm Keynote. Auch rund 1600 Grafiken, darunter Cliparts, Photos, Objekte und Hintergründe, gehören zu "Set for iWork". Die Vorlagen sind in den Papierformaten DIN A4 und US Letter enthalten und lassen sich beliebig anpassen. "Set for iWork" setzt mindestens OS X Snow Leopard und iWork '09 oder neuer voraus.

"Templates for Pages" (ab OS X Yosemite; Mac-App-Store-Partnerlink) von UAB kostet 1,99 statt 24,99 Euro und besteht aus über 2600 Vorlagen aus Kategorien wie Briefe, Einladungen, Broschüren, Newsletter, Karten und Poster. Die Vorlagen sind in den Papierformaten DIN A4 und US Letter enthalten und lassen sich ebenfalls anpassen.