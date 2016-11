Umfrage: Jeder Dritte ist bei der Passwortwahl nachlässig

09. Nov 2016 16:00 Uhr - Redaktion

Mehr als ein Drittel der Internetnutzer in Deutschland (37 Prozent) verwendet ein- und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge, zum Beispiel zu E-Mail-Diensten, sozialen Netzwerken oder Online-Shops. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Immerhin: mehr als die Hälfte (58 Prozent) der Befragten gibt an, für jedes Online-Konto ein gesondertes Passwort zu nutzen.

"Die Versuchung ist groß, ein Passwort für mehrere Dienste zu benutzen. Kaum jemand kann und will sich unzählige Passwörter merken", sagt Marc Fliehe, Bereichsleiter für Information Security beim Bitkom. "Nachlässigkeiten bei der Passwortwahl sind aber gefährlich, denn damit macht man kriminellen Hackern die Arbeit sehr einfach."

Laut Umfrage nutzt knapp die Hälfte der Befragten (47 Prozent) für private Zwecke zwischen einem und zehn verschiedenen Online-Diensten, die einen Login mit Benutzernamen und Passwort erfordern. Ein gutes Drittel (37 Prozent) verwendet elf bis 20 Dienste. Fünf Prozent sind Vielnutzer mit mehr als 20 privaten Online-Diensten. Fünf Prozent der Internetnutzer sagen, dass sie keinen Online-Dienst verwenden, bei dem man sich anmelden muss.









Um bei der Vielzahl an Zugängen der Passwort-Flut Herr zu werden, können Passwort-Manager helfen. Diese speichern alle Kennwörter in einer verschlüsselten Datei. Nutzer müssen sich nur noch ein Master-Passwort merken. Einmal eingegeben, erlangt man Zugang zu allen gespeicherten Kennwörtern. Beim Erstellen neuer Passwörter gilt: je komplexer das Passwort, desto größer der Schutz. "Clevere Eselsbrücken können dabei helfen, komplexe Passwörter mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen zu generieren. Ich kann zum Beispiel die Anfangsbuchstaben ausgedachter Sätze aneinanderreihen", so Fliehe.

Auf dem Mac dient das zur Serienausstattung gehörende Programm Schlüsselbundverwaltung zur Speicherung von Kennwörtern in einer verschlüsselten Datenbank. Besonders nützlich ist dabei der integrierte Passwortgenerator, der nach bestimmten Kriterien automatisch besonders sichere Kennwörter erzeugt (neben dem Passwort-Eingabefeld auf das Schlüsselicon klicken). Übrigens: in der Schlüsselbundverwaltung lassen sich auch Notizen sicher ablegen, den Schnellzugriff auf das Programm ermöglicht ein zuschaltbares, systemweites Menüleistenicon (siehe Einstellungen).