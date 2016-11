iOS 10.2: Neue Vorabfassung jetzt für Betatester verfügbar

09. Nov 2016 12:00 Uhr - Redaktion

Am Montag verteilte Apple das Betriebssystemupdate iOS 10.2 in einer zweiten Vorabfassung an Entwickler, inzwischen kann der neue Build auch von Mitgliedern des Betatestprogramms heruntergeladen werden. Das iOS 10.2 wartet mit mehreren Verbesserungen für Apples aktuelles Mobilbetriebssystem auf und wird für Dezember oder Januar in der Finalversion erwartet.









iOS 10.2 mit mehreren Neuerungen im Betatest.

Bild: Apple. Bild: Apple.





Zu den Neuerungen des iOS 10.2 gehören die Rückkehr der Sterne-Bewertungen in der Musik-App, Speichern von Einstellungen in der Kamera-App, optionales Abschalten der Sprachsteuerung im Home-Button, eine SOS-Notruffunktion (Einschalttaste fünf Mal kurz hintereinander drücken; für verschiedene Länder inklusive Deutschland implementiert, jedoch noch nicht für Österreich und die Schweiz), sicherere iTunes-Backups, ein Widget für die Video-App, zusätzliche Emojis und Hintergrundbilder, Leistungs- und Stabilitätsoptimierungen sowie zahlreiche Fehlerkorrekturen.

Die Teilnahme am Betatestprogramm ist kostenfrei, dazu muss ein iPhone, iPad oder iPod touch per Apple-ID registriert werden. Betatester haben die Möglichkeit, Fehler zu melden und Verbesserungsvorschläge zu machen. Dazu ist in beiden Betriebssystemen die App Feedback-Assistant integriert. Häufig gestellte Fragen zum Betatestprogramm beantwortet der Hersteller auf dieser Web-Seite.