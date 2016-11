Apple nimmt Dividendenzahlung vor, Aktie auf stabilem Kursniveau

10. Nov 2016 15:00 Uhr - Redaktion

Alle drei Monate schüttet Apple eine Dividende an seine Aktionäre aus – heute ist es wieder soweit. Sie wird an jene Anteilseigner gezahlt, die am Ende des Geschäftstages des 07. November Apple-Stammaktien besaßen. Die Höhe der Dividende beträgt 0,57 US-Dollar je Aktie. Derzeit sind etwa 5,39 Milliarden Apple-Aktien im Umlauf, insgesamt zahlt der Mac- und iPhone-Hersteller also rund 3,07 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner. Der Kurs von AAPL zeigt sich trotz sinkender Umsätze und Gewinne bei Apple indes weiter stabil.

Die Apple-Aktie bewegt sich seit Mitte September in einem Kursbereich zwischen 110 und 118 US-Dollar und steht damit weit besser dar als im Frühjahr, als AAPL kurz davor stand, unter die 90-Dollar-Marke zu fallen. Damals musste das Unternehmen den ersten Umsatzrückgang seit 13 Jahren vermelden. Inzwischen sind Gewinn und Umsatz bei Apple seit drei Quartalen in Folge rückläufig. Für das vierte Quartal deutet sich ein weiterer Rückgang des Nettoprofits an.









Die Kursentwicklung der Apple-Aktie in den letzten zwölf Monaten.

Allerdings geht Apple davon aus, einen neuen Umsatzrekord für ein viertes Quartal aufzustellen. Apple prognostiziert für die letzten drei Monate des Jahres einen Umsatz zwischen 76 und 78 Milliarden US-Dollar. Dies wäre mehr als im Vorjahreszeitraum (75,9 Milliarden US-Dollar) und zugleich eine neue Höchstmarke in der 40jährigen Firmengeschichte. Ein Teil des Zuwachses ergibt sich allerdings durch einen leicht verlängerten Abrechnungszeitraum – aus buchhalterischen Gründen dauert das vierte Quartal bei Apple heuer eine Woche länger als üblich.

Apple hat mit mehreren Problemfeldern zu kämpfen. Die Tablet-Sparte kriselt bereits seit zweieinhalb Jahren aufgrund stetig sinkender Verkaufszahlen. Die iPhone-Verkaufszahlen sind seit Frühjahr ebenfalls im Sinkflug, auch beim Mac geht es nach vielen Jahren mit steigendem Absatz bergab. Ob es Apple schaffen wird, im Weihnachtsgeschäft mit iPhone 7 und iPhone 7 Plus sowie der neuen MacBook-Pro-Generation eine Trendwende herbeizuführen, bleibt abzuwarten. Der Hersteller musste für seine neuen Produkte mitunter heftige Kritik einstecken, etwa bei den iPhones durch Wegfalls des 3,5-Millimeter-Klinkensteckers oder bei der neuen MacBook-Pro-Generation durch den Verzicht auf ältere Schnittstellen und vergleichsweise hohe Preise.

Apple wird die Zahlen des vierten Quartals voraussichtlich Ende Januar bekannt geben. Neue Produkte sind von Apple in diesem Jahr nicht mehr zu erwarten – die dringend benötigte Aktualisierung der Desktop-Systeme Mac mini, Mac Pro und iMac bleibt weiter ein Geduldsspiel für die Anwender. Allerdings hat sich Apple erst vor kurzem klar zur Desktop-Sparte beim Mac bekannt. Es bleibt zu hoffen, dass Apple Anfang kommenden Jahres die überfälligen Upgrades bei Mac mini, Mac Pro und iMac vornehmen wird.