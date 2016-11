Neue Simulation für den Mac: Motorsport Manager

10. Nov 2016 17:45 Uhr - sw

Mit Motorsport Manager ist ab sofort eine neue Simulation für den Mac verfügbar. Darin übernimmt der Spieler die Rolle des Managers eines Motorsportteams und muss sich um die Konzeption der Fahrzeuge kümmern und ein Team aus Fahrern, Mechanikern und Ingenieuren zusammenstellen. Während des Rennens können in Echtzeit Entscheidungen getroffen, um die Rennstrategie anzupassen.









Motorsport Manager kostet 34,99 Euro und hat auf Steam bislang im Durchschnitt sehr positive Bewertungen erhalten. Das Spiel liegt auch auf Deutsch vor und setzt mindestens einen mit 2,7 GHz getakteten Core-i5-Prozessor, vier GB Arbeitsspeicher, 16 GB Speicherplatz, einen Grafikchip mit mindestens 512 MB VRAM und OS X Yosemite voraus. Eine Liste der auf dem Mac unterstützten Grafikchips gibt es nicht. Für die Windows-Version wird hingegen eine GPU mit 1024 MB VRAM als Mindestanforderung genannt (HD Graphics 5000 oder besser) – Mac-User sollten dies vor dem Kauf des Spiels beachten.

"Motorsport Manager ist ein detailreiches Management-Spiel für Fans des Motorsport - das Beste seiner Art. Du stellst die Fahrer ein, entwirfst die Autos und vertiefst dich in der aufregenden Welt des Motorsports.

Jedes noch so kleine Detail muss bedacht werden, um dir den Weg zum Meisterschaftstitel zu ebnen. Vor dem Rennen ausgefeilte Pläne werden mit sekundenschnellen Entscheidungen an der Rennstrecke kombiniert; jeder Aspekt von Entwicklung und Gestaltung des Rennwagens zur Strategie am Renntag wird beeinflussen, ob deine Reise zu Sieg oder Niederlage führt", so die Spielbeschreibung.