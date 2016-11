WhatsApp stoppt vorläufig Datenweitergabe an Facebook in Europa.

10. Nov 2016 12:15 Uhr - Redaktion

Die Anstrengungen von Daten- und Verbraucherschützern haben gefruchtet: der Instant-Messaging-Dienst WhatsApp hat in Europa die Datenweitergabe an die Muttergesellschaft Facebook ausgesetzt. Dadurch solle Behörden und Verbraucherschützern die Möglichkeit gegeben werden, ihre Bedenken vorzutragen, teilte das Unternehmen mit.

Facebook wolle die Einwände von Daten- und Verbraucherschützern anschließend genau unter die Lupe nehmen. WhatsApp kündigte im August an, bestimmte Daten mit dem sozialen Netzwerk Facebook auszutauschen. Facebook hatte WhatsApp vor zweieinhalb Jahren für 19 Milliarden US-Dollar aufgekauft, damals jedoch versprochen, keine Daten von WhatsApp zu Facebook zu übertragen.









Bestehende Nutzer konnten der Verwendung der eigenen Profildaten in Facebook zur Personalisierung von Werbung und Freundesempfehlungen zwar widersprechen, die Telefonnummer wurde aber in jedem Fall an Facebook übermittelt. In Deutschland hat Hamburgs Datenschutzbeauftragter Johannes Caspar Facebook per Anordnung die Datenweitergabe untersagt. Dagegen hat Facebook aber Widerspruch eingelegt.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte Facebook mit einer Klage in dieser Angelegenheit gedroht. Nach Ansicht der Verbraucherschützer sind große Teile der Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen von WhatsApp bezüglich der Weitergabe von Daten an Facebook unzulässig. Auch andere europäische Datenschützer kritisierten das Vorgehen von WhatsApp und Facebook.