Gratis-App der Woche: 3D-Puzzler Perchang

11. Nov 2016 13:30 Uhr - sw

Jede Woche verschenkt Apple eine App für iPhone, iPad und iPod touch. Diesmal wurde der 3D-Puzzler Perchang (iOS-App-Store-Partnerlink) zur Gratis-App der Woche erkoren. Perchang erfordert höchste Konzentration und Verständnis für physikalische Gesetze: es gibt zwei Buttons, mit denen eine Menge Bauteile genau so eingestellt werden müssen, dass winzige Kugeln in einen Trichter fallen. Dabei kommt es auch auf das Timing an.









Perchang liegt auf Deutsch, Englisch und weiteren Sprachen vor, läuft ab iOS 8.0 und kostet normalerweise 1,99 Euro. Aus der Spielbeschreibung: "Willkommen bei Perchang! Hier kannst du über 60 Level hinweg dein Geschick und deine Fähigkeiten testen. Trainiere deinen Kopf und stelle deine Koordination auf den Prüfstand, indem du winzige Bälle an ihr Ziel führst. Um jede der verrückten Stufen abzuschließen, musst du Flipper, Magneten, Portale, Ventilatoren, Schwerelosigkeitsreifen und viele andere Dinge einsetzen. Aber lass dir nicht zu lange Zeit ... die Uhr tickt!"