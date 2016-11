Umfrage zur Weiterentwicklung des Mac: Halten Sie das neue MacBook Pro für einen Schritt in die richtige Richtung?

11. Nov 2016 17:45 Uhr - Redaktion

Als Apple vor zwei Wochen die neue MacBook-Pro-Generation vorstellte, brach eine intensive, kontrovers geführte und zum Teil bizarre Debatte los, wie sie es seit der Umstellung von PowerPC- auf Intel-Prozessoren im Jahr 2005 nicht mehr gegeben hat. Nur wenige Kommentare setzten sich dabei sachlich mit den vielen Aspekten der neuen Mobilmacs auseinander – etliche Äußerungen waren höchst emotionaler Natur und zeigten, wie sehr viele Menschen auch heute noch stark mit dem Mac verbunden sind.

Die Erwartungen an Apple im Vorfeld waren enorm. Da Apple dem Mac in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Produkten eher wenig Beachtung schenkte, sorgten sich viele User um die Zukunft des Macs. Eine durchaus verständliche Befürchtung, da Macs nach wie vor elementarer Bestandteil vieler Arbeitsabläufe und Produktionsumgebungen sind. Inzwischen hat sich Apple jedoch klar zum Mac bekannt – zu Notebooks wie zu Desktops. Die Diskussionen um das neue MacBook Pro ebben deswegen nicht ab, sie werden allerdings sachlicher geführt – auch weil inzwischen viel mehr Details bekannt sind.









Das neue MacBook Pro mit Touch-Bar und Touch-ID.

Die neuen MacBook-Pro-Modelle stellen – wie so häufig in Apples Geschichte – eine Zäsur dar. Alte Zöpfe in Form von USB-A-Ports, SD-Speicherkartenslot und HDMI wurden rigoros abgeschnitten, der Apfel leuchtet nicht mehr, MagSafe wurde gestrichen. Dafür gibt es verbesserte Displays mit höherem Kontrast und erweiterter Farbdarstellung, ein dünneres und schlankeres Design, eine deutlich höhere Leistung, den von iOS-Hardware bekannten Touch-ID-Fingerabdruckscanner und in Form der Touch-Bar-Funktionsleiste eine echte Innovation.

Mit der Touch-Bar untermauert Apple die eigene Position, die das Unternehmen in den letzten Jahren mehrfach geäußert hat: Touch-Displays in Notebooks sind für Apple allein aus ergonomischen Gründen ein No-Go, zudem sieht Apple in kombinierten Geräten, die Tablet und Notebook vereinen, viel mehr Nach- als Vorteile und wird derartige Produkte nicht anbieten. Dafür gibt es Touch da, wo es für die Finger leicht und ergonomisch sinnvoll zu erreichen ist: oberhalb der Tastatur. Apples Sichtweise ist seit Jahren bekannt und sollte eigentlich keine Überraschung mehr sein – dennoch gab es im Vorfeld etliche User, die genau ein solches 2-in-1-Produkt von Apple erwartet haben, und anschließend lautstark ihren Unmut äußerten.

Der meistdiskutierte Punkt sind jedoch die Schnittstellen. Klar ist: das neue Design wäre mit USB-A-Schnittstellen und HDMI nicht zu realisieren gewesen. Dennoch gibt es die berechtigte Frage, ob die ohnehin schon dünnen Vorgängermodelle unbedingt auf Biegen und Brechen nochmals dünner gemacht werden mussten. Ein Kompromiss in dieser Hinsicht – zwei USB-A- und zwei USB-C-Ports gepaart mit einem HDMI-Ausgang – und die Debatte der letzten 14 Tage wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit anders verlaufen. Nun ist es aber so, dass Apple nur äußerst ungern Kompromisse eingeht – auch diese Einstellung ist nicht neu.









Mac-Usern bleibt nichts anderes übrig, als sich damit abzufinden: kombinierte USB-C-/Thunderbolt-3-Ports sind die Zukunft, sie werden auch bei anderen Mac-Baureihen Einzug halten, eine Rückkehr zu den alten Schnittstellen wird es nicht geben. Wenn Apple jedoch richtig cool gewesen wäre, hätten sie den neuen MacBook-Pro-Modellen zwei Adapter für USB-A und HDMI beigelegt. Dies hätte man angesichts der aufgerufenen Preise durchaus erwarten können – und Apples hohen Bruttogewinnspannen hätte dies sicherlich keinen Abbruch getan. Stattdessen gab es eine lausige Preissenkung für USB-C-Zubehör.

Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren: wenn wir kurz nach der Ankündigung der neuen MacBook-Pro-Generation eine Umfrage gestartet hätten, wäre das Ergebnis klar gewesen. Eine emotionsgeladene Situation ist nie eine gute Grundlage für Entscheidungen. Wir haben daher bewusst gewartet, bevor wir unsere Leserinnen und Leser um ein Urteil bitten. Jetzt, zwei Wochen später, sind viele Aspekte der neuen Mobilmacs klarer, die Gemüter haben sich beruhigt. Daher fragen wir schlicht und einfach: Halten Sie das neue MacBook Pro für einen Schritt in die richtige Richtung? (Link führt zur Umfrage) und wünschen Ihnen zugleich ein schönes Wochenende.