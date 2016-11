Apple liefert MacBook-Pro-Modelle mit Touch-Bar-Funktionsleiste aus

14. Nov 2016 14:00 Uhr - Redaktion

Die Auslieferung der neuen MacBook-Pro-Konfigurationen mit Touch-Bar-Funktionsleiste und Touch-ID-Fingerabdrucksensor hat begonnen: Apple verschickt seit dem Wochenende Versandbestätigungen an diejenigen Kunden, die das neue Notebook kurz nach dessen Vorstellung am 28. Oktober in Apples Online-Shop bestellt haben. Dies gilt sowohl für 13,3-Zoll- als auch für 15,4-Zoll-Modelle.









Die ersten Geräte sollen bereits am heutigen Montag bei den Anwendern eintreffen. Bei Neubestellungen ist hingegen Geduld angesagt: die Lieferzeit für Modelle mit Touch-Bar und Touch-ID liegt im Apple-Online-Shop derzeit bei vier bis fünf Wochen. Der Fachhandel erwartet erste Lieferungen für Ende November. Apple spricht von einer Rekordnachfrage nach der neuen MacBook-Pro-Generation. Das Modell ohne Touch-Bar und ohne Touch-ID ist hingegen sofort verfügbar.

Zu den wichtigsten Neuerungen der aktuellen MacBook-Pro-Generation gehören verbesserte Bildschirme mit höherem Kontrast, höherer Helligkeit und breiterer Farbraumabdeckung, eine höhere Rechen- und Grafikleistung, eine berührungsempfindliche OLED-Leiste zum Auslösen programm- und kontextabhängiger Befehle (genannt Touch Bar), der Touch-ID-Fingerabdruckscanner (für Login, Apple-Pay-Zahlungen, Entsperren verschlüsselter Datenbanken, Signieren von Dokumenten...), kombinierte Thunderbolt-3-/USB-C-Schnittstellen sowie ein dünneres und leichteres Gehäuse. Die Preise beginnen bei 1699 Euro.