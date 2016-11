Musikstreaming: Amazon Music Unlimited in Deutschland und Österreich gestartet

14. Nov 2016 11:15 Uhr - sw

Amazon hat seinen vor einem Monat in den USA gestarteten Musikstreaming-Dienst heute in Deutschland und in Österreich eingeführt. Amazon Music Unlimited (Partnerlink) bietet zum Preis von 9,99 Euro pro Monat unbegrenzten Zugriff auf eine Musikbibliothek mit mehr als 40 Millionen Songs. Prime-Mitglieder zahlen lediglich 7,99 Euro pro Monat oder alternativ 79 Euro pro Jahr.

Amazon Music Unlimited lässt sich 30 Tage lang kostenlos testen. Zu den weiteren Features von Amazon Music Unlimited gehören Download von Musik zur Offline-Nutzung, kuratierte Wiedergabelisten und personalisierte Radiosender. Ein Familien-Abonnement für bis zu sechs Personen soll in Kürze verfügbar sein und 14,99 Euro pro Monat oder jährlich 149 Euro kosten.









Amazon Music Unlimited: Start in Deutschland und Österreich.

Bild: Amazon. Bild: Amazon.





"Zum Launch von Amazon Music Unlimited wurde die Amazon Music App mit einer neuen intuitiven Bedienoberfläche ausgestattet, die Bilder der Künstler und Alben hervorhebt und das Entdecken und Abspielen von Musik in den Fokus stellt. Eines der wichtigsten Features der überarbeiteten App ist die 'Startseite', die Kunden die Auswahl der Amazon Musikredaktion an neuer und angesagter Musik vorstellt. In der Kategorie 'Empfehlungen' können Kunden personalisierte Musikvorschläge basierend auf Amazons Empfehlungs-Technologie entdecken", teilte das Unternehmen mit.

Die App für Amazon Unlimited Music (iOS-App-Store-Partnerlink) setzt mindestens das iOS 8.0 voraus. Für den Mac steht ebenfalls ein Client zum Download (82 MB, mehrsprachig) bereit. Amazon tritt damit in Konkurrenz zum Marktführer Spotify und anderen Anbietern wie Apple Music, Google Play Music oder Deezer. Branchenprimus Spotify wird von mehr als 100 Millionen Menschen genutzt, darunter 40 Millionen zahlende Abonnenten. Apple Music kommt auf 17 Millionen Mitglieder.

Amazon Music Unlimited ist nicht mit Prime Music zu verwechseln, das in der Prime-Jahresmitgliedschaft enthalten ist. Prime Music umfasst lediglich einen kleinen Katalog mit etwa zwei Millionen Liedern.