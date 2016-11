Tyranny: Düsteres Rollenspiel von den Machern von "Pillars of Eternity"

14. Nov 2016 15:00 Uhr - sw

Mit dem im Frühjahr 2015 veröffentlichten Rollenspiel "Pillars of Eternity" wollten die Entwickler von Obsidian Entertainment an Klassiker wie Baldur's Gate und Icewind Dale anknüpfen. Sie landeten damit einen großen Erfolg: das Spiel verkaufte sich binnen eines Jahres mehr als 700.000 Mal und erhielt mehrheitlich sehr gute Bewertungen und Kritiken. Nun legen die Macher mit Tyranny nach.

Bei Tyranny handelt es sich um ein düsteres Rollenspiel in einer fiktiven, mystischen Welt, in der dunkle Kräfte die Oberhand gewonnen haben. "Tyranny ist nicht einfach die x-te Neuauflage der klassischen 'Heldenreise', sondern stellt die archetypische Rollenspiel-Story auf den Kopf und erlaubt es dem Spieler, Gut und Böse auf völlig neue Weise zu erleben", verspricht Obsidian Entertainment.









Das Spiel ist zum Preis von 41,99 Euro bei Steam und Gog und für 44,99 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich und liegt auch auf Deutsch vor, ist allerdings nur in englischer Sprache vertont (deutsche Untertitel verfügbar). Tyranny setzt mindestens einen Core-i5-Prozessor, 15 GB Speicherplatz, sechs GB Arbeitsspeicher, einen Grafikchip mit 1024 MB VRAM und OS X Yosemite voraus. Zu den am Mac unterstützten Grafikprozessoren machte der Hersteller keine Angaben – ein Mac jüngeren Baujahrs mit AMD- oder Nvidia-Grafikchip wird jedoch dringend empfohlen, um bei höheren Auflösungen möglichst flüssig spielen zu können.

Aus der Spielbeschreibung: "In Tyranny ist der große Krieg zwischen Gut und Böse vorüber – und die Streitkräfte des Bösen, angeführt vom Oberherren Kyros, haben gesiegt. Die gnadenlosen Armeen des Oberherren herrschen über die Erde, und deren Bewohner müssen in dem vom Krieg gebeutelten Reich eine neue Rolle finden. Doch Zwietracht macht sich in den Reihen von Kyros' mächtigsten Archonten breit ...

Der Spieler erlebt die neue Weltordnung unter dem Oberherren in einem reaktiven Rollenspiel. Als mächtiger Schicksalsbinder der Streitkräfte des Oberherren interagiert er mit der Bevölkerung, zieht durch das Land und weckt Loyalität oder Furcht, während er das Gesetz das Oberherren auch in die letzten widerspenstigen Winkel der Stufen bringt."