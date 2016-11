Bericht: Apple soll an Augmented-Reality-Brille arbeiten

15. Nov 2016 14:30 Uhr - Redaktion

Smart Glasses – intelligente Brillen – erhielten vor einigen Jahren durch die Markteinführung von Google Glass größere Aufmerksamkeit. Neuesten Gerüchten zufolge soll sich auch Apple intensiv mit dem Thema befassen. Nach Informationen von Bloomberg testet das kalifornische Unternehmen angeblich bereits ein solches Produkt.

Apples intelligente Brille verbindet sich demnach mit dem iPhone und blendet Informationen und Bilder ein. Eine Entscheidung, ob das Produkt tatsächlich auf den Markt kommt, sei jedoch noch nicht gefallen, schreibt die Nachrichtenagentur unter Berufung informierte Kreise. Falls ja, sei frühestens im Jahr 2018 mit der Vorstellung von "Apple Glass" zu rechnen.

Das wesentliche Einsatzgebiet von Smart Glasses ist das Feld der Augmented Reality (AR). Apple-Chef Tim Cook ließ mehrfach verlauten, dass er Augmented Reality für ein interessantes Thema hält. Augmented Reality bedeutet, dass im Sichtbereich Zusatzinformationen eingeblendet werden. So können etwa Informationen über Sehenswürdigkeiten für Touristen oder standortbezogene Wetterberichte angezeigt werden, Erläuterungen bei einem Museumsbesuch oder aber auch Hinweise auf Sonderangebote in nahegelegenen Geschäften. Allerdings gebe es bei AR noch mehrere technische Herausforderungen zu meistern, so Cook.









Eine intelligente Brille wäre Apples zweites Wearble-Produkt nach der Apple Watch. Wearables beschreibt Computertechnik, die direkt am Körper getragen und genutzt wird. Google Glass konnte sich allerdings nicht durchsetzen, Anfang 2015 wurden Verkauf und Weiterentwicklung des Produkts gestoppt. Das Produkt wurde hinsichtlich des konkreten Nutzwertes, der kurzen Akkulaufzeit sowie aus Datenschutz- und Privatsphärengründen mitunter heftig kritisiert.

Der Mac- und iPhone-Hersteller hat sein AR-Knowhow in den letzten Jahren durch Firmenübernahmen erweitert, darunter die Münchner Firma Metaio und das Unternehmen PrimseSense, das das Kinect-System für die Microsoft-Spielkonsole Xbox 360 entwickelt hat.