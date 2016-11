Skype lässt sich ab sofort ohne Account nutzen

15. Nov 2016 17:30 Uhr - sw

Ende Oktober veröffentlichte Microsoft eine Mac-Version von "Skype for Business", jetzt kündigte das Unternehmen eine weitere Neuerung für seine plattformübergreifende Kommunikationssoftware an: Skype kann ab sofort via Web-Browser auch ohne Account genutzt werden.









Dazu wird auf skype.com der Button "Unterhaltung starten" angeklickt und ein beliebiger Name eingegeben. Anschließend gibt der Dienst einen Link aus, der mit anderen Personen geteilt werden kann (beispielsweise via E-Mail oder soziale Netzwerke), um Unterhaltungen in Textform oder als Audio- oder Videogespräch zu führen. Allerdings funktioniert dies laut Microsoft nur unter Mac und Windows.

Die Skype-Nutzung ohne Account befindet sich in der Betaphase. Zu Text-Chats können bis zu 300 Personen eingeladen werden, bei Audio- und Videochats sind es maximal 25 User. Der erzeugte Link bleibt 24 Stunden lang aktiv. Auch Dateitransfers sowie das Teilen von Bildschirminhalten sind möglich. Einzelheiten erläutert Microsoft in einem Blog-Eintrag.