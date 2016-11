Vektorzeichensoftware Affinity Designer erhält Touch-Bar-Unterstützung

15. Nov 2016 11:30 Uhr - sw

Serif Labs hat die Vektorzeichensoftware Affinity Designer in der Version 1.5.2 veröffentlicht (Mac-App-Store-Partnerlink). Wichtigste Neuerung: Unterstützung für die Touch-Bar-Funktionsleiste der neuen MacBook-Pro-Generation. Affinity Designer zeigt auf der Touch-Bar kontextabhängige Befehle an, die per Fingertipp ausgelöst werden. Außerdem lässt sich die OLED-Leiste individuell anpassen.









Darüber hinaus wartet das Update mit Leistungsoptimierungen für die Druckfunktion, zahlreichen Fehlerkorrekturen, Verbesserungen für den EPS-Export und Stabilitätsoptimierungen auf. Die Anwendung kann nun außerdem Dateien im OpenEXR- und im 32-Bit-Photoshop-Format exportieren. Das Programm setzt OS X Lion oder neuer voraus und liegt auch auf Deutsch vor. Eine Demoversion steht zum Download (176 MB, mehrsprachig) bereit. Das Update von der Version 1.x ist kostenlos.

Im Oktober ist Affinity Designer 1.5 mit zahlreichen Neuerungen erschienen, darunter Textstile, automatisches Erzeugen einer Farbpalette aus einem Bild, Optimierungen für das Betriebssystem macOS Sierra sowie verbesserter Im- und Export von Photoshop-, PDF- und SVG-Dateien (mehr dazu hier).