Buch zur Geschichte des Apple-Designs ab sofort erhältlich

16. Nov 2016 16:00 Uhr - Redaktion

Apple hat mit der Auslieferung des zu Wochenbeginn angekündigten Buchs "Designed by Apple in California" begonnen. Es kann im Online-Shop und in den Ladengeschäften des Unternehmens bestellt werden. Im Berliner Apple-Store am Kurfürstendamm ist das 300seitige Werk vorrätig, in anderen Filialen wird es nach Angaben von Apple ab kommenden Montag verfügbar sein. Das Hardcover-Buch kostet ab 199 Euro und enthält 450 Fotografien von Apple-Produkten aus den Jahren 1998 bis 2015.









"Designed by Apple in California gibt einen Überblick über 20 Jahre Apple Design mit 450 Fotografien ikonischer Produkte und ihrer Herstellungsprozesse. Es spannt einen visuellen Bogen vom iMac bis zum Apple Pencil, ergänzt um Beschreibungen der innovativen Materialien und Techniken, und fängt dabei jedes Detail mit objektiver Sachlichkeit ein. Gedruckt wird es auf speziell gewalztem Papier aus Deutschland mit vergoldetem mattierten Silberrand, mit acht Farbtrennungen und Tinten mit geringem Geistereffekt", so Apple.

Das Buch wird in zwei Ausführungen angeboten: 199 Euro im kleinen Format (26 mal 32,4 Zentimeter) und 299 Euro im großen Format (33 mal 41,3 Zentimeter). Die 450 in einem sehr reduzierten Stil gehaltenen Bilder des Fotografen Andrew Zuckerman illustrieren sowohl die Entwicklung des Designs als auch die fertigen Produkte von Apple. Das Vorwort wurde von Apple-Designchef Jony Ive verfasst. Gewidmet ist das Buch dem Apple-Mitbegründer Steve Jobs.