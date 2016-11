Apple startet Multi-Touch-Reparaturprogramm für iPhone 6 Plus

18. Nov 2016 7:30 Uhr - sw

Apple hat ein Reparaturprogramm für das im Jahr 2014 vorgestellte iPhone 6 Plus ins Leben gerufen. Demnach können Geräte, die mehrmals auf eine harte Oberfläche gefallen sind und anschließend weiter belastet wurden, ein flackerndes Display oder Multi-Touch-Probleme aufweisen.

"Wenn Ihr iPhone 6 Plus die oben beschriebenen Symptome aufweist, funktionsfähig ist und wenn dessen Display weder zersprungen noch zerbrochen ist, repariert Apple Ihr Gerät gegen eine Servicegebühr in Höhe von 167,10 Euro", teilte der Hersteller mit. Das Serviceprogramm gilt weltweit und ist auf fünf Jahre nach dem Kauf des iPhone 6 Plus befristet.









Multi-Touch-Reparaturprogramm für iPhone 6 Plus angelaufen.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Anwender, deren iPhone 6 Plus von der Problematik betroffen sind, sollen sich direkt an Apple oder einen autorisierten Apple-Service-Provider wenden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Preisgestaltung der Apple-Service-Provider variieren kann. Wer aufgrund der beschriebenen Symptome bereits in Eigenregie für eine Reparatur seines iPhone 6 Plus bezahlt hat, kann sich wegen einer Rückerstattung an Apple wenden.

Apple kann die Reparatur auf das Land beschränken, in dem das iPhone 6 Plus ursprünglich gekauft wurde. Für im europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erworbene Geräte ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten verfügbar.