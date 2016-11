15 Prozent Rabatt auf iTunes-Store-Guthabenkarten in Bahnhofsläden

21. Nov 2016 10:30 Uhr - sw

Bis zum 01. Dezember bieten zahlreichen Shops an deutschen Bahnhöfen 15 Prozent Rabatt beim Kauf von iTunes-Store-Guthabenkarten im Wert von 15 bis 500 Euro. Das Angebot gibt es in ausgewählten ServicesStores der Deutschen Bahn sowie in ausgewählten Shops von P&B (Press&Books), k kiosk, k presse + buch, Cigo sowie U-Store.









15 Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten in Bahnhofsläden.

Bild: okpunktstrich.de. Bild: okpunktstrich.de.





Teilnehmende Filialen lassen sich über diese Web-Seite finden (auf iTunes-Schriftzug achten). Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store und den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter Mac und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.