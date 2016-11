Adobe veröffentlicht Photoshop Elements 15 im Mac-App-Store

21. Nov 2016 11:00 Uhr - sw

Adobe hat die im Oktober eingeführte Bildbearbeitungssoftware Photoshop Elements 15 nun auch im Mac-App-Store (Partnerlink) bereitgestellt. Dort kann das ab OS X Yosemite lauffähige Programm zum Preis von 59,99 Euro erworben werden.

Photoshop Elements wurde für den privaten Einsatz konzipiert, gegenüber dem nur auf Mietbasis erhältlichen Photoshop CC fehlen zahlreiche Funktionen. Der Hersteller verspricht für Photoshop Elements 15 zahlreiche Neuerungen, darunter Werkzeuge zur Portraitbearbeitung, um beispielsweise zusammengekniffene Augen zu korrigieren oder ernste Mienen in eine Lächeln zu verwandeln.









Mit der neuen Funktion "Painterly" lassen sich Fotos in Kunstwerke bzw. Gemälde umgestalten. Außerdem ist es nun möglich, Bilder mit Bewegungsunschärfen zu hinterlegen. Ebenfalls neu ist die Funktion "Text aus Bildern". Diese "verwandelt Fotos in coole visuelle Texte und bereichert sie um edle Looks und Schlagschatten, damit sie sich noch mehr abheben. Die neue Version ist speziell für die Erstellung von Collagen, Seiten für Sammelalben, Karten, Schilder u. v. m. gedacht", erläutert der Hersteller. Zu den weiteren Neuerungen in der Version 15 gehören vollständig anpassbare Rahmen, eine automatische Verschlagwortung basierend auf Bildmotiven, eine verbesserte Suchfunktion und gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Fotos.

Photoshop Elements 15 ist auch bei Amazon (Partnerlink) für 59,99 Euro erhältlich. Die dort angebotene Version hat den Vorteil, dass sie mit dem Tool Elements+ um viele Funktionen erweitert werden kann (mehr dazu hier).