Amazon startet Cyber-Monday-Woche: Bis zu 50 Prozent Rabatt auf viele Produkte

Der "Black Friday" steht in den USA vor der Tür. Der Tag nach dem Feiertag Thanksgiving (24. November) markiert dort traditionell den Beginn des Weihnachts-Shoppings und der Einzel- und Online-Handel lockt bereits im Vorfeld mit hohen Rabatten. Dieser Trend kommt auch in Europa immer mehr in Mode. Beispielsweise bietet Amazon im Rahmen der Cyber-Monday-Woche (Partnerlink) bis zum 28. November eine Vielzahl an Produkten um bis zu 50 Prozent günstiger an.









Cyber-Monday-Woche bei Amazon.

Bild: Amazon.





Die Aktion umfasst neben wechselnden Angeboten des Tages insgesamt über 10.000 Blitzangebote. Zu den heutigen Tagesangeboten gehören beispielsweise der E-Book-Reader Kindle Paperwhite (ab 79,99 statt 119,99 Euro; Partnerlink), das Sieben-Zoll-Tablet Fire (ab 39,99 statt 59,99 Euro; Partnerlink), das Philips Hue Starter-Set mit drei Lampen und Bridge (119 statt 199,95 Euro; Partnerlink), die Spiegelreflexkamera Canon EOS 80D (888 statt 1339 Euro; Partnerlink) und Bluetooth-Lautsprecher von UE (bis zu 50 Prozent Rabatt; Partnerlink).

Laut Amazon gibt es alle zehn Minuten neue Blitzangeboten, die nur kurze Zeit gültig und auf eine gewisse Stückzahl beschränkt sind. Amazon-Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf die Blitzangebote. Auch Zubehör rund um Mac und iOS-Hardware sind unter den Blitzangeboten, darunter Lautsprecher, Multifunktionsdrucker, externe Festplatten, Akkus, Hüllen und Router.