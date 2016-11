Ticker: Kostenloses WLAN auch in Regionalzügen; BusyCal für iOS kurzzeitig gratis

21. Nov 2016 17:30 Uhr - Redaktion

Kostenloses WLAN auch in Regionalzügen - ab dem 01. Januar 2017 gibt es bekanntlich in allen ICE-Zügen kostenfreies WLAN, mittelfristig will die Bahn auch Regionalzüge mit Gratis-Internetzugang ausstatten. +++ BusyCal für iOS kurzzeitig gratis - die Kalendersoftware für iPhone, iPad und iPod touch kostet normalerweise 2,99 Euro; die App liegt jedoch nur auf Englisch vor (iOS-App-Store-Partnerlink). +++ "Designed by Apple in California" im Video - der Film ermöglicht einen ausführlichen Blick in Apples neues Produktfotografie-Buch.