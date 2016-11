Bildbearbeitung: Affinity Photo 1.5 kurz vor Fertigstellung

23. Nov 2016 11:30 Uhr - sw

Affinity Photo, eines der spannendsten neuen Softwareprojekte auf dem Mac, wird in Kürze den nächsten Meilenstein erreichen. Die seit mehreren Monaten in Arbeit befindliche Version 1.5 hat die abschließende Entwicklungsphase (Release Candidate) erreicht. Deren Fertigstellung soll noch in diesem Monat erfolgen, sofern nicht kurzfristig schwerwiegende Fehler gefunden werden.

Zu den vielen Neuerungen in Affinity Photo 1.5 gehören HDR-Funktionen, Unterstützung für die 32-Bit-RGB-Bearbeitung, Stapelverarbeitung, die Erstellung von Makros zur Automatisierung von Arbeitsschritten, die Verknüpfung von Ebenen, eine Funktion zur Bearbeitung von Panorama-Fotos, ein eigenständiges Farbpicker-Werkzeug, verbesserter Im- und Export von Photoshop- und PDF-Dateien, Textstile sowie ein magnetisches und ein Polygon-Auswahlwerkzeug.









Änderungen können nun direkt in Photoshop-Dateien gespeichert werden. Ein neuer Filter ermöglicht das Entfernen von Staub und Kratzern auf Fotos. Ebenfalls neu sind Unterstützung für Farbprofile für mehrere Monitore, Leistungsverbesserungen und erweiterte Unterstützung für Photoshop-Erweiterungen. Nähere Informationen zu den Neuerungen in Affinity Photo 1.5 sind auf dieser Web-Seite zu finden – dort steht auch ein Release-Candidate zum Download bereit (erfordert eine Mac-App-Store-Lizenz des Programms).

Nutzer von Affinity Photo 1.x werden sich das Update auf die Version 1.5 bei Verfügbarkeit kostenlos herunterladen können. Affinity Photo ist zum Preis von 49,99 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich.