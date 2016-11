Feral Interactive startet Mehrspielerdienst für Mac-Spiele

23. Nov 2016 15:00 Uhr - sw

Die auf Spieleportierungen spezialisierte Firma Feral Interactive hat einen eigenen Mehrspielerdienst für Mac-App-Store-Spiele gestartet. Er nennt sich Calico und soll sich gegenüber Apples Spielenetzwerk Game-Center durch einen größeren Funktionsumfang auszeichnen.

Mit Calico sollen sich einfach und unkompliziert Mehrspielerpartien organisieren lassen. Der Dienst unterstützt Online-Mehrspielersessions, Matchmaking, Freundeslisten, Erfolge, Bestenlisten und Text-Chat. Calico ist direkt in Mac-App-Store-Spielen von Feral Interactive integriert, der Download einer separaten Software ist nicht erforderlich. Mehrspielerpartien werden nur zwischen Mac-App-Store-Versionen eines Spiels unterstützt.









"Game Center wurde für Spiele im iOS-Stil geschaffen, die sehr viel weniger anspruchsvoll sind als Mac-Spiele für Desktop-Rechner. Es unterstützt nur Online-Spiele für eine relativ kleine Anzahl von Spielern. Um Mac App Store Gamern auch komplexe Multiplayer-Spiele zu ermöglichen, mussten wir unsere eigene Software entwickeln – und das Resultat ist Calico", erläutert Feral Interactive.

Zu den Mac-App-Store-Spielen, die Calico bereits unterstützen, gehören "Warhammer 40.000: Dawn of War II", "Company of Heroes 2", XCOM 2, "Medieval II: Total War" und GRID Autosport. Weitere Spiele sollen in den kommenden Monaten hinzukommen, außerdem will Feral Interactive die Funktionalität des Mehrspielerdienstes schrittweise ausbauen und beispielsweise Sprach-Chats ermöglichen. Häufig gestellte Fragen zu Calico werden auf dieser Web-Seite beantwortet.

Mit macOS Sierra und iOS 10 hat Apple die Game-Center-App entfernt. Die Funktionalität ist jedoch weiterhin vorhanden, die Konfiguration erfolgt über die Einstellungen.