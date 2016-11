KAP: Kostenloses Menüleistentool für das Screen-Recording mit GIF-Export

23. Nov 2016 12:30 Uhr - sw

Mit dem QuickTime Player, der zur Serienausstattung des Mac-Betriebssystems gehört, lassen sich bekanntlich Bildschirmaufnahmen anfertigen. Eine interessante und kostenfreie Alternative ist KAP. Das ab OS X Yosemite lauffähige Screen-Recording-Programm wird über die Menüleiste bedient und ermöglicht dadurch schnellen Zugriff auf die Aufnahmefunktion.









Screenshot von KAP.

Screenshot von KAP.

Bild: getkap.co.





Außerdem zeichnet sich KAP durch mehrere Einstellungsoptionen aus. So können die Aufnahmegröße in Pixel, die FPS-Rate (15 oder 30) und das Seitenverhältnis (16:9, 5:4, 4:3, 1:1) festgelegt werden. Standardmäßig speichert die Software die Aufnahmen als MP4-Video. Besonders interessant ist die Möglichkeit, den aufgzeichneten Film in das GIF-Format zu exportieren.

KAP steht unter einer Open-Source-Lizenz, liegt in englischer Sprache vor und steht in der Version 0.3 zum Download (56 MB) bereit.