ARD kündigt einheitliche App für Hörfunkprogramme an

24. Nov 2016 16:30 Uhr - sw

Nachdem die ARD für das Jahresende eine Mediathek-App für Apple TV in Aussicht gestellt hat, kündigte der Verbund öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten nun eine weitere Initiative an. Mitte nächsten Jahres soll eine Audio-App erscheinen, mit der die ARD ihr Hörfunkangebot bündeln will.

Die kostenfreie App soll Zugriff auf die über 60 Radiodienste der ARD sowie die Programme von Deutschlandradio ermöglichen. "Das Angebot ist in seiner ganzen Vielfalt personalisierbar, kuratiert und fasst damit auf eine einzigartige Art und Weise zusammen, was rund 36 Millionen Menschen in Deutschland täglich linear nutzen: nämlich Radio. Natürlich werbefrei – und ohne dass Nutzer mit ihren Daten bezahlen müssen", so ARD-Hörfunkkommissionsvorsitzende Nathalie Wappler.









ARD-Mediathek: App für Apple TV in der Entwicklung.

Bild: ARD. Bild: ARD.





Die App soll gerätebasierte Empfehlungen anbieten, zudem können Nutzer Interessenfelder angeben. Durch diese Angaben werden den Usern laut der ARD in einem fortlaufenden Stream (dem sogenannten "Autopilot") Inhalte aus den gewählten Bereichen angeboten. Darüber hinaus können Audioinhalte sowohl über redaktionelle Empfehlungen als auch über eine Suchfunktion sowie über Kategorien und situative Sammlungen – Radio hören zum Joggen oder zum Einschlafen, kurz oder lang – erschlossen werden.

Als weitere Funktionen sind unter anderem das Abonnieren von Podcasts, eine Merkliste und der Download von Beiträgen zum Offline-Hören geplant. Zu den Systemanforderungen hat sich die ARD noch nicht geäußert, es dürfte aber klar sein, dass die App sowohl für iOS als auch für Android erscheinen wird.