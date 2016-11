RenderMan 21: Kostenlose Version für nichtkommerzielle Nutzung erschienen

24. Nov 2016 13:00 Uhr - sw

Im Juli hat der Animationsfilmproduzent Pixar seine High-End-Renderingsoftware RenderMan in der Version 21 veröffentlicht. Nun stellte das Unternehmen eine kostenlose Ausführung für den nichtkommerziellen Einsatz zum Download bereit.









Sie darf nach Herstellerangaben beispielsweise für private Projekte, im wissenschaftlichen Bereich (Forschung, Lehre, Experimente) oder zur Entwicklung von Plug-ins für RenderMan verwendet werden und soll mit dem kommerziellen Produkt in puncto Funktionsumfang identisch sein. Wasserzeichen und andere Einschränkungen gibt es nicht, verspricht Pixar. Der Download erfordert eine Registrierung. Häufig gestellte Fragen beantwortet Pixar auf dieser Web-Seite.

RenderMan 21 setzt OS X Mavericks oder neuer voraus und kostet 495 US-Dollar für den kommerziellen Einsatz. Mit RenderMan wurden bekannte Animationsfilme wie Toy Story, Monsters Inc., Cars, The Incredibles, Ratatouille und Inside Out produziert. Für die Version 21 verspricht der Hersteller unter anderem umfangreiche Leistungsverbesserungen, eine vereinfachte Benutzeroberfläche, ein komplett überarbeitetes Beleuchtungssystem, VR-Unterstützung und verbesserte Shader.