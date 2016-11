Bildmischpult für Photoshop Lightroom vorgestellt

25. Nov 2016 10:45 Uhr - sw

Ein finnisches Entwicklerteam hat mit Loupedeck ein Bildmischpult für Photoshop Lightroom angekündigt. Es soll im Herbst 2017 zum Preis von 369 Euro auf den Markt kommen und den Workflow für professionelle Anwender, die ständig mit der Adobe-Fotosoftware arbeiten, spürbar beschleunigen.





Dazu stellt Loupedeck eine Vielzahl an Tasten und Reglern zur Verfügung. Die Bedienung ähnelt einem klassischen Mischpult bzw. Audio-Controller für die Musikproduktion. Loupedeck wird über die USB-Schnittstelle mit dem Mac verbunden und bietet unter anderem Buttons für Sterne-Bewertung, Zurücknehmen von Arbeitsschritten, Zoom und Navigation, Drehregler zum Scrollen sowie zur Feinjustierung von Parametern wie Kontrast, Belichtung, Sättigung oder Weißabgleich sowie Schieberegler für die unterschiedlichen Farbkanäle.

Loupedeck lässt sich zum Preis von 229 Euro vorbestellen und soll nach der Markteinführung an weitere Fotobearbeitungsprogramme angepasst werden. Eine Bluetooth-Version ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant. Die Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo hat das ursprüngliche Finanzierungsziel von 75.000 Euro inzwischen weit übertroffen.









"Wir haben Loupedeck aus der festen Überzeugung heraus entwickelt, dass Bildbearbeitung intuitiver und effizienter ablaufen sollte, als es bisher der Fall ist. Dass wir in so kurzer Zeit dermaßen viele Unterstützer für Loupedeck gewonnen haben, zeigt aber, dass der Bedarf für eine bessere Lösung tatsächlich sehr hoch ist. Das freut uns natürlich sehr", so Mikko Kesti, Geschäftsführer von Loupedeck.